Zeldzaam schouwspel: Perseïden en noorderlicht tegelijkertijd te zien

Het was een bijzondere nacht voor sterrenliefhebbers in Nederland. Naast de jaarlijkse meteorenzwerm Perseïden, was ook het noorderlicht zichtbaar langs de Waddenkust. Deze zeldzame combinatie van vallende sterren en het noorderlicht leverde indrukwekkende beelden op.

Het noorderlicht, dat voornamelijk in de poolgebieden te zien is, kwam door uitzonderlijke omstandigheden verder naar het zuiden. Rond middernacht konden kijkers de groene en paarse tinten van het noorderlicht zien, terwijl op dat moment ook de Perseïden aan de hemel verschenen.

Op onderstaande video zie je de kleur van de lucht veranderen en zie je een hoop vallende sterren:

0:45 Bijzonder natuurverschijnsel: noorderlicht én vallende sterren tegelijkertijd te zien

Ook op X laten mensen weten dat ze het bijzondere natuurverschijnsel hebben gezien:

Komende nacht

Het gelijktijdig zien van zowel een meteorenzwerm als noorderlicht is uiterst zeldzaam, aldus weerman Robert de Vries. Het noorderlicht gaan we in de komende nacht waarschijnlijk niet meer zien, maar vallende sterren wel.