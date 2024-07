Vandaag en morgen kans op prachtig noorderlicht, hier zie je het het best

Er is een grote kans dat het noorderlicht maandag- of dinsdagavond te zien in Nederland. Dat meldt noorderlichtjagers.nl. Er zijn momenteel namelijk minstens twee zonnestormen onderweg naar de aarde, waardoor de kans bestaat dat dit natuurfenomeen te zien is.

Mocht je het prachtige noorderlicht in mei gemist hebben, dan word je deze week getrakteerd op een nieuwe kans. Vanwege het gunstige weer hoef je voor dit prachtige schouwspel niet naar IJsland of Lapland af te reizen. De kans is namelijk groot dat je het noorderlicht maandag- en dinsdagavond vanuit je slaapkamerraam kunt zien.

Het is moeilijk te voorspellen hoe laat het Noorderlicht te zien zal zijn, maar meestal gebeurt dit rond middernacht.

Weinig bewolking

Om de kans de vergroten dat je de aurora borealis kunt zien, zorg er dan voor dat je op een donkere plek bent. Ook is het belangrijk om op een plek met weinig bewolking te gaan kijken. Een handige vuistregel: als er geen sterren zichtbaar zijn, dan kun je het noorderlicht ook niet zien. Op de Wadden heb je de grootste kans om het noorderlicht te zien.