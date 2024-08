Zwerm met tientallen 'vallende sterren' te zien: zo zorg je ervoor dat je niks mist

De komende dagen worden we weer verwend met een explosie aan 'vallende sterren'. De aarde beweegt zich, zoals elk jaar, namelijk door de Perseïdenzwerm heen. En dat betekent dat laat opblijven in dit geval loont. Want hoe later in de nacht je gaat kijken, hoe meer vallende sterren je ziet, vertelt sterrenkundige Jeffrey Bout aan Hart van Nederland.

Ga er in de nacht van maandag op dinsdag maar lekker voor zitten want het belooft weer een spektakel te worden. Rond middernacht kun je zo'n 30 meteoren per uur zien, maar de echte nachtbrakers kunnen al helemaal blij worden: om 04.00 uur zie je er wel 60 per uur.

'Hoe donkerder hoe beter'

In welk deel van Nederland je bent, maakt in feite niet uit. "Ze komen overal langs", zegt Bout. Dat betekent ook dat je niet een bepaalde richting op hoeft te kijken. Maar toch is de plek niet helemaal onbelangrijk: "Hoe donkerder hoe beter. Ga bijvoorbeeld naar een open veld", adviseert de sterrenkundige. Een bos is daarentegen weer geen goed idee, het mag daar dan wel donker zijn maar de vele bomen kunnen je zicht blokkeren.

De weersverwachtingen zijn in ieder geval gunstig. Er is weinig bewolking voorspeld en de maan gaat nog voor middernacht onder, waardoor het licht ook geen roet in het eten zal gooien.

Nog een tip van Bout: als je dan toch bezig bent, probeer dan ook Saturnus te vinden. Deze reuzenplaneet met de beroemde ringen is nu ook goed te zien in de nacht.

'Vallende ster'

De naam vallende ster is overigens misleidend. Het zijn geen sterren, maar stukjes ruimtepuin die gloeien als ze de dampkring binnendringen en zo een lichtspoor veroorzaken.