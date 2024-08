Vallende sterren van de Perseïden komen eraan: tientallen per uur te zien

Zet je stoeltje maar buiten, want er komen veel vallende sterren aan. Die zijn volgende week te zien, vooral in de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 augustus. Volgens Weeronline kunnen er dan per uur tientallen meteoren te zien zijn.

De vallende sterren maken deel uit van de Perseïden, een jaarlijkse meteorenzwerm die bestaat uit stofdeeltjes van de komeet Swift-Tuttle. De piek valt meestal rond 13 augustus, maar ook de dagen ervoor en erna zijn vallende sterren zichtbaar.

Weeronline verwacht gunstige weersomstandigheden, met brede opklaringen en zo nu en dan wolken.

'Vallende ster'

De naam vallende ster is overigens misleidend. Het zijn geen sterren, maar stukjes ruimtepuin die gaan gloeien als ze de dampkring binnendringen en zo een lichtspoor veroorzaken.

ANP