Nederland stevent af op nieuwe hittegolf: zonnig en lokaal tot 34 graden

Nederland begint aan een snoeihete week en mogelijk zelfs aan een nieuwe hittegolf. Als het kwik in De Bilt vijf dagen boven de 25 graden uitkomt, waarvan drie dagen boven de 30 graden, is het officieel zo ver. Maandag was dag één. Vrijdag zou de hittegolf een feit kunnen zijn. Ook vandaag belooft opnieuw een zonnige en warme dag te worden.

De dag begint met wat bewolking, maar de zon krijgt snel meer ruimte. In de middag wordt het in het binnenland tropisch warm, met temperaturen van 30 tot lokaal zelfs 34 graden. Zelfs aan de kust blijft het zomers warm door een aflandige wind. Alleen op de Wadden is het wat draaglijker, met zo’n 24 graden.

Wie van zwoele zomeravonden houdt, komt ’s avonds goed aan zijn trekken. Het blijft lang warm buiten en ook ’s nachts koelt het nauwelijks af. In steden blijft het zelfs rond de 20 graden. Daarbovenop is er vannacht een bijzonder natuurverschijnsel te zien: de jaarlijkse vallende sterrenregen van de Perseïden bereikt zijn hoogtepunt. Elke minuut is er wel een ster te zien.

Regionale hittegolf

Woensdag wordt het in het zuiden en oosten nog iets warmer, met lokaal zelfs 35 graden. In het zuidwesten begint de dag mogelijk bewolkt, maar ook daar krijgt de zon al snel de overhand.

In Noord-Brabant wordt na woensdag al een hittegolf genoteerd. Daarmee is de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. Voor een landelijke hittegolf moeten we nog een paar dagen geduld hebben. Maar de hitte blijft voorlopig stevig in het zadel.

Kans op onweer vanaf donderdag

Vanaf donderdag neemt de kans op een stevige, verfrissende onweersbui toe. Toch blijft het overdag nog benauwd en warm. De tropische temperaturen houden dus nog even aan, al lijkt er langzaam verandering op komst.

Vanaf vrijdag draait de wind naar het noorden, wat zorgt voor wat mildere temperaturen. In het weekend wordt het rond de 24 graden, droog en zonnig. Nog steeds zomers, maar een stuk beter te verdragen dan de drukkende hitte van eerder in de week.