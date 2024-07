Eerste tropische dag van 2024 komt bijna drie weken te laat

In Eindhoven kwam de temperatuur rond 15:00 uur uit op 30,2 graden uit en daarmee is sprake van de eerste lokale tropische dag van 2024. Daarvoor moet het op één van de officiële meetpunten in ons land 30 graden of warmer worden.

Gemiddeld over afgelopen 30 jaar is 7 juni de datum waarop voor het eerst 30 graden wordt gemeten in ons land. Daarmee valt de eerste tropische hitte dus bijna 3 weken te laat. Op 11 september vorig jaar is de laatste dertiger gemeten, daarmee komt een periode van 288 dagen zonder tropische temperaturen ten einde.

Meer dertigers

Woensdagavond koelt het maar langzaam af, in de nacht naar donderdag kan het regionaal warmer dan 20 graden blijven en is er sprake van een bijzondere tropennacht. Ook donderdag staan tropische temperaturen op het menu. Het kan dan in het oosten 31 graden worden. In het westen steekt een verkoelende zeewind op. Maar door de hogere luchtvochtigheid voelt het klam aan.

Er is veel zon, maar in de loop van donderdag stijgt vooral in het oosten de kans op een regen- of donderbui. Vrijdag koelt het door een stevige westenwind flink af en is het nog maar 20 tot 24 graden. Het is dan nog steeds vrij zonnig en op de meeste plaatsen droog.

Vorig jaar vroeger

Afgelopen zomer werd op 9 juni voor het eerst 30 graden gemeten in ons land. In het zomerhalfjaar van 2022 was dat een stuk eerder het geval, namelijk op 18 mei. Tegenwoordig worden de eerste tropische temperaturen steeds eerder gemeten dankzij de klimaatverandering.

Toch staat het record nog steeds op 1968. In dat jaar steeg de temperatuur op 21 april in Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe naar 30 tot lokaal 32 graden. Het jaar 2005 volgt op een tweede plaats, met op 1 mei al dertigers in delen van Brabant en Limburg.

Jaar zonder tropische hitte

Het langst moest worden gewacht op een lokale tropische dag in 1962. De lente en zomer samen waren toen de koudste ooit gemeten, maar op 3 september kwam het toch nog tot een lokale tropische dag met 31,0 graden in het Limburgse Buchten.

Er is sinds 1901 slechts één jaar geweest waarin op geen enkel KNMI-weerstation 30 graden of meer is gemeten. Dit was het jaar 1920. Op 12 juli werd het in Sittard 29,9 graden en daarmee bleef de warmste plek van het land nipt onder de tropische grens.

Gemiddeld 10 tropische dagen in Limburg

Het landelijke aantal tropische dagen varieert van gemiddeld 1 in het Waddengebied, 5 in Utrecht en 10 in Noord-Limburg. Liefhebbers van tropische hitte zitten in het zuidoosten en oosten duidelijk beter dan in de kustprovincies. Het record staat op het jaar 1947, toen werd het in Maastricht maar liefst 26 dagen tropisch warm.