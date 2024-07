Het weer heeft aan één woord genoeg: Zon!

Zonovergoten, zo zou je de afgelopen dagen mogen noemen. En ook dinsdag staat er weer heel wat stralend weer op het programma, met nog hogere temperaturen dan op de maandag. Maar: een omslagpunt is onderweg...

Het was maandag zelfs de eerste officiële zomerse dag in De Bilt gezien het kwik de 25 graden aantikte. Door heel het land genoot (bijna, klagers blijf je houden) iedereen van het prachtige weer, zaten de terrassen vol en zocht men verkoeling door bijvoorbeeld een ijsje te nemen. Ook de dinsdag staat dus in het teken van zon en nóg hogere temperaturen.

In het binnenland kan het zo'n 28 tot 29 graden worden, vertelt meteoroloog Laura Osinga van Hart van Nederland. Aan de kust kan het iets frisser zijn door de wind van zee, ideaal voor wie wat verkoeling zoekt.

Punt van verandering

En ook woensdag en donderdag schijnt de zon, volop, welteverstaan. De temperaturen lopen zelfs nog wat hoger op. Het kan op grote schaal 29 tot misschien wel 30 graden worden. Wel is er iets meer bewolking en neemt de kans op een bui vanaf donderdag toe.

Maar dan de vrijdag, tot slot. Dan slaat het weer om. Het lijkt te gaan afkoelen en het wordt licht wisselvallig: 23 graden, regen en onweer. Zaterdag en zondag zien er voor nu droog uit, maar wel bij een temperatuur van 'maar' 21 graden.