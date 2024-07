Geniet ervan: een stralende zomerdag met flink wat zon

Vandaag is het een prachtige zomerdag met flink wat zon en wat hoge sluierwolken, waar de zon doorheen schijnt. Vanaf maandag wordt het wisselvalliger, aldus meteoroloog Jordi Huirne.

Deze zaterdag begint nog lauwtjes, maar gedurende de dag loopt het kwik op tot ruim boven de 20 graden. Op de meeste plekken komt de temperatuur uit rond de 25 graden, in het oosten kun je daar nog een paar extra graden bij optellen. Op de stranden kan het iets koeler zijn door een zeewindje dat 's middags opsteekt.

's Avonds kan het in Limburg flink onweren. Daar is zelfs code geel voor afgegeven. Er is kans op hagel en veel neerslag in korte tijd. Ook in de Achterhoek en Twente kan het in de avond en nacht gaan regenen. Koud wordt het niet, met een graad of 16.

Zomerdip

Zondag trekt de regen weg richting Duitsland en breekt de zon opnieuw door. Alleen in het zuidoosten blijft het nog een tijdje grijs. In de namiddag is er in het zuidwesten weer kans op een bui. Het wordt zo'n 21 graden.

Maandag slaat het weer om. We gaan een zomerdip in, met meer bewolking, vaker buien en lagere temperaturen. Dinsdag komt de thermometer niet boven de 17 graden. Later in de week knapt het weer op.