Even afkoelen na bloedhete dagen, maar wel met zon

De warmte heeft ons land even verlaten, we kunnen dus even afkoelen. Maar dat wil niet zeggen dat de trui gelijk weer de kast uit moet. Deze vrijdag is namelijk een bijzonder aangename dag met zon en een frisse wind. En... het blijft droog!

De wind komt v anuit het westen en zorgt voor verfrissing. In de ochtend is er veel zon in ons land en ook in de middag blijft hij goed schijnen, maar schuift er wel zo nu en dan een wolk voor. En dat alles bij een temperatuur van 19 of 20 graden aan zee, 23 in het binnenland.

Buien in aantocht

Dan het weekend. De zaterdag begint zonnig en vrij warm. In het oosten tikt de temperatuur de 25 graden aan. Later op de dag komen er vanuit het zuiden meer wolken het land binnen en daarmee ook buien. De kans op een nat pak of een klap onweer neemt in het zuidoosten van het land toe.

Zondag verloopt wisselvallig, wolkenvelden en zon geven elkaar af en toe ruimte. Het blijft op een enkele bui na droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. De nieuwe week zet die trend door, althans: qua wisselvalligheid. Het blijft zomerweer, maar wel met zo nu en dan een bui. De zuidwestelijke wind maakt het fris voor de tijd van het jaar. Het wordt rond de 18 graden.