Buiten is het 30 graden, maar bij deze Intratuin wordt kerstshow al opgezet

Op de tweede tropische dag van het jaar ben je vast nog niet bezig met Kerst. Maar bij de Intratuin in Halsteren is dat wel anders. Daar 'vriest' het en staat de kerstmuziek aan om alvast in de stemming te komen. Medewerkers van het tuincentrum zijn namelijk volop aan het bouwen aan de kerstshow die op 9 augustus opent.

Tuincentra pakken ieder jaar groots uit met kerstshows. Omdat het bouwen van al die kerstdorpjes tussen de bergen maanden werk kost, beginnen de voorbereidingen al vroeg, is te zien in de video hierboven. Ook als het buiten 30 graden is.

Niet alleen tuincentra zijn bezig met de winterperiode. Verkade, een van de producenten van onder anderen koek en chocolade, heeft aan Hart van Nederland laten weten dat de voorraad chocoladeletters voor de Sinterklaasperiode al sinds maart van dit jaar klaar ligt.