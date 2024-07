Deze zomer nóg meer vakantiefiles verwacht dan normaal: 'Vertrek níet in de nacht'

Er worden deze zomer nóg meer files verwacht dan andere jaren. Volgens de ANWB gaat de verkeersdrukte records verbreken omdat meer mensen met de auto op vakantie gaan. Vooral vakantiegangers die door Frankrijk, Duitsland en Italië moeten rijden, zullen rekening moeten houden met enorm veel stilstaand verkeer.

Het drukst wordt het naar verwachting op zaterdag 27 juli, omdat in veel landen mensen dan tegelijk vakantie krijgen. In Frankrijk is het dan ook zwarte zaterdag. Dit geldt ook voor zaterdag 3 augustus. Deze dagen kun je het dus beter vermijden om de weg op te gaan. Traditiegetrouw is het in Italië en Duitsland ook ontzettend druk.

In Zwitserland worden problemen verwacht doordat een stuk van de A13 is weggespoeld na noodweer. Hier is de kans dan ook groot dat je extra vertraging oploopt.

's Nachts vertrekken

Ieder jaar vertrekken veel mensen 's nachts naar hun vakantiebestemming omdat ze denken op deze manier de grote drukte voor te zijn. Maar dat is volgens Erwin de Hart van de ANWB juist niet het geval. "Op die manier rij je achter de grootste drukte aan. Die ontstaat in Frankrijk al omdat mensen daar vroeg vertrekken naar hun vakantieadres. En als je nou middenin de nacht vertrekt, kom je net in die spits terecht.", laat hij aan Hart van Nederland weten.

Er zijn relaties op stukgelopen en daarom is het een nogal controversiële tip, maar volgens De Hart doe je er goed aan om een analoge kaart mee te nemen: "Je weet nooit of de techniek je in de steek laat", zegt hij.