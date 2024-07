Consumentenbond waarschuwt voor slinkse autoverhuurders in dit vakantieland

Veel autoverhuurders in Spanje houden er slinkse praktijken op na en proberen mensen geld afhandig te maken, waarschuwt de Consumentenbond.

Zo zouden bedrijven onduidelijk communiceren en extra kosten voor bijvoorbeeld aanvullende verzekeringen, upgrades en vermeende schades rekenen. Ook zouden medewerkers onvriendelijk zijn.

Klachten

De Consumentenbond keek naar duizend onlinerecensies en -klachten over autoverhuurders, reserveerde bij twaalf bedrijven een auto en bezocht de aanbieders. Bij het boeken bleef volgens de consumentenorganisatie al veel onduidelijk, zoals de borg. Soms ontbrak belangrijke informatie over een boeking aanpassen of annuleren. Ook zouden sommige bemiddelingssites tijdens het boeken schimmig zijn over verzekeringen en het eigen risico.

Bij de balie zijn consumenten volgens de bond "overgeleverd aan de trucs en leugens van de verkoopmedewerkers". Die zouden mensen laten bijbetalen voor onder meer verzekeringen, wegenwachtservice, navigatiesystemen en ruimere auto's.

ANP