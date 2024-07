Drama voor Jacob (80) in Enschede: hoosbui verwoest al zijn bezittingen

De zware regenval van afgelopen weekend heeft grote schade aangericht in Enschede. Jacob Ploeg, die jarenlang een fotowinkel runde in de stad, verloor een aanzienlijk deel van zijn persoonlijke bezittingen toen zijn opslagunit volstroomde met water. Een drama voor de 80-jarige man.

De unit, gelegen in een ondergrondse parkeergarage, bevatte honderden camera's en audioapparatuur, die een belangrijke aanvulling op zijn pensioen vertegenwoordigden. Helaas was Ploeg niet verzekerd, waardoor de schade voor hem niet alleen emotioneel, maar ook financieel zwaar weegt.

Ploeg, die jaren een fotowinkel in de stad runde, moest 3 jaar geleden zijn zaak sluiten toen de huur werd verdubbeld. Sindsdien huurt hij een opslagunit waar hij zijn spullen bewaart, waaronder ook een oldtimer. "Het was een stuk van mijn pensioen. Nu is alles weg. Alles zit onder de modder en valt uit elkaar. Het is een puinhoop", vertelt Ploeg aan Hart van Nederland.

Gebrekkige afvoer

De verantwoordelijkheid voor de schade is een punt van discussie. Volgens een woordvoerder van Wepart B.V. is de wateroverlast te wijten aan gebrekkige afvoer en bouwfouten in de buurt.

"Er is inderdaad eerder wateroverlast geweest, maar de regenval was dit keer zo hevig. Door onjuiste afvoer van straten en appartementen is de waterschade bij ons ontstaan. Nu moet worden onderzocht bij wie de verantwoordelijkheid precies ligt", aldus Wepart B.V.

Onherstelbare schade

Ondanks de schade is Ploeg begonnen met het opruimen van zijn opslagunit. Veel van zijn bezittingen zijn onherstelbaar beschadigd. Ploeg schat het verlies tussen de 70.000 en 80.000 euro, een enorm bedrag voor iemand die grotendeels afhankelijk is van een bescheiden AOW-uitkering. "Ik heb een AOW van een paar tientjes. Dit maakte juist het leven leuk. Nu is alles weg. Het is hopeloos," zegt Ploeg.

Hart van Nederland heeft woensdag contact opgenomen met de gemeente, maar nog geen reactie ontvangen.