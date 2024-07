Parkeergarage in Enschede verandert in zwembad: 'Nog nooit meegemaakt'

Bij de brandweer in Twente kwamen zondagavond veel meldingen binnen van wateroverlast. Vooral in Enschede, Losser en Oldenzaal is veel regen gevallen en zijn er straten, tunnels en een parkeergarage ondergelopen.

Vooral bij de parkeergarage is de schade maandag nog goed zichtbaar. Meerdere auto’s in de garage van een nieuw appartementencomplex aan het Getfertplein in Enschede zijn door de regen verplaatst en ondergelopen.

Op sociale media, zoals TikTok, reageren mensen vol ongeloof:

'Voertuigen total loss'

Voor de bewoners van het appartementencomplex is het maandag schrikken als ze vanaf hun balkon naar de ondergelopen parkeergarage kijken. Een bewoner vertelt met enig ongeloof voor de camera van Hart van Nederland: "Mijn scooter stond onderwater en de auto van mijn moeder is ook ondergelopen. Ze zijn beide total loss".

'Hele nacht leegpompen'

Meerdere auto’s zijn volledig verdwenen onder het water. Volgens een correspondent ter plaatse heeft de brandweer de hele nacht gewerkt om de garage leeg te pompen. De brandweer kan ongeveer 10.000 liter per minuut wegpompen. Tonnis Goosen, woordvoerder van de brandweer Twente, vertelt aan Hart van Nederland dat hij nog nooit eerder zoiets heeft meegemaakt.