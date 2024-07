A1 afgesloten vanwege noodweer, A35 weer deels open

De snelweg A1 is ter hoogte van De Lutte in beide richtingen gestremd. Dat meldt Rijkswaterstaat aan Hart van Nederland. Op de weg ligt vanwege het noodweer veel water. Ook de A35 bij Enschede is nog afgesloten tussen afrit 25 en 26 richting het westen.

Het is vanwege de vele wateroverlast niet mogelijk om mensen grootschalig om te leiden, aldus Rijkswaterstaat. De ring rond Enschede is nog wel begaanbaar.

Op beelden is te zien de A1 bij De Lutte volledig is ondergelopen met water. Verschillende voertuigen staan half onder water en kunnen niet verder.

Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de stremming zal aanhouden, dat is ook afhankelijk van hoe snel het water wegloopt.

