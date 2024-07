Ambulance met patiënt vast in tunnel tijdens noodweer in Oldenzaal

Tijdens het hevige noodweer zondag in Oldenzaal is een ambulance met een patiënt vast komen te staan in de tunnel aan de Eektestraat. De zware regenval en stormachtige omstandigheden maakten de situatie erg moeilijk voor de hulpdiensten.

De patiënt in de ambulance moest snel worden overgebracht naar een andere ambulance. Omstanders en de brandweer kwamen ter plaatse om te helpen bij de evacuatie. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat de patiënt veilig uit de vastgelopen ambulance kon worden gehaald en in de vervangende ambulance kon worden geplaatst.

De tunnel aan de Eektestraat blijft voorlopig onbegaanbaar vanwege het water. De brandweer werkt aan het vrijmaken van de vastgelopen ambulance en het herstellen van eventuele schade veroorzaakt door het noodweer.