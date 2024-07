Code geel in meerdere delen van het land om onweersbuien en wateroverlast

Het tropische weer van afgelopen weekend is nu officieel ten einde. Het KNMI geeft zondag voor meerdere provincies code geel af om zware onweersbuien en mogelijke wateroverlast. Volgens het KNMI kan tijdens een bui binnen een uur soms 20 tot 40 millimeter regen vallen.

Code geel geldt vanaf 10.00 uur in de provincies Gelderland, Overijsel en Flevoland. Een uur later is de weerwaarschuwing van kracht in Friesland. Drenthe en Groningen zijn vanaf 12.00 uur gewaarschuwd voor mogelijk noodweer.

De waarschuwing in Flevoland en Friesland duurt drie uur. In de rest van de provincies duurt code geel tot 20.00 uur. Tijdens de buien die kunnen vallen waarschuwt het KNMI ook voor hagel.

Waar geldt code geel zondag? Gelderland: code geel van 10.00 tot 22.00 uur

Overijssel code geel van 10.00 tot 22.00 uur

Flevoland: code geel van 10.00 tot 13.00 uur

Friesland: code geel van 11.00 tot 14.00 uur

Drenthe: code geel van 12.00 tot 20.00 uur

Groningen: code geel van 12.00 tot 20.00 uur Bron: KNMI zondag 21 juli om 10.43 uur