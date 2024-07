Code geel breidt uit naar meer provincies, stevige buien trekken van zuid naar oost

Het KNMI gaf eerder al code geel af voor de provincies Noord-Brabant, Utrecht, Limburg en Gelderland. Nu komt daar de provincie Zuid-Holland bij. Het KNMI heeft de waarschuwing afgegeven vanwege plaatselijk stevige onweersbuien zaterdagavond.

De onweersbuien trekken van het zuiden naar het oosten. Daarbij kan er plaatselijk overlast zijn door mogelijk veel regen in korte tijd, windstoten en hagel. Volgens het weerinstituut gaat het om windstoten van 60 tot 75 kilometer per uur, 20 tot 40 millimeter regen in korte tijd en hagelstenen van 1 tot 2 cm doorsnee.

De waarschuwing voor gevaarlijk weer geldt vanaf 17.00 uur en duurt tot middernacht.

ANP