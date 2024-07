Tropisch weer slaat om: zo laat komen de zware onweersbuien

Het is nu haast niet voor te stellen als je naar de lucht kijkt, maar aan het einde van de middag en in de avond gaan er in een deel van het land zware (onweers)buien vallen die gepaard gaan met hagel en flinke windstoten. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor meerdere provincies.

Overdag hebben we nog een zonnebril nodig, want in het hele land schijnt de zon volop. De temperatuur gaat flink oplopen tot 30 graden, en in Limburg en het oosten van het land wordt het zelfs 32 tot 33 graden.

Vanuit het zuiden ontstaan later in de middag echter steeds meer stapelwolken. Er kunnen regen- en onweersbuien vallen die lokaal stevig uitpakken. Er kan veel regen in korte tijd vallen: wel 20 tot 40 millimeter. Ook kunnen hagelstenen van 2 centimeter vallen en kunnen windstoten voorkomen van 80 kilometer per uur.

Code geel

De buien zijn wel lokaal, dus het kan zijn dat je er geen last van hebt, aldus weervrouw Laura Osinga. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor meerdere provincies:

Waar geldt code geel zaterdag? Gelderland: code geel van 19.00 uur tot 23.00 uur

Limburg: code geel van 17.00 uur tot 22.00 uur

Noord-Brabant: code geel van 17.00 uur tot 22.00 uur

Utrecht: code geel van 20.00 uur tot 00.00 uur Bron: KNMI om 11.07 uur

Het kan verder lokaal een tropennacht worden met een minimumtemperatuur van 20 graden. De lucht is vochtig, dus het kan benauwd aanvoelen.

Dagen erna

Zondagochtend vallen er nog best pittige buien, maar in de middag trekken ze steeds verder weg richting Duitsland. In het oosten kunnen het wel nog steeds stevige onweersbuien zijn, maar in de rest van het land zijn het vooral regenbuien.

In de loop van de middag komt steeds vaker de zon erbij. In het westen is de meeste ruime voor zon. De temperaturen zijn een stuk lager dan vandaag, zo’n 20 graden in het westen en maximaal 25 graden in het oosten van het land.

Volgende week vallen vooral op dinsdag enkele buien. Maandag, woensdag en donderdag zijn vrijwel droog met geregeld zon. Temperaturen liggen in de middag rond de 20 à 22 graden.