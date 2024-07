Tweedeling in het land: broeierig in het oosten, koeler en zonniger in het westen

Na het warme weer van zaterdag wordt het zondag overal een paar graden kouder. In het oosten van het land kan het zondag nog wel zomers weer worden maar liggen buien en onweer op de loer. In het westen van het land wordt het met temperaturen rond de 22 graden een stuk koeler maar blijft het wel grotendeels droog.

De buien trekken in de ochtend al, via het zuiden, het land binnen. "Bij sommige buien kan er dan ook een klap onweer voorkomen", vertelt weervrouw Laura Osinga. Het is in de ochtend niet koud, de gemiddelde temperatuur ligt rond de 22 graden.

Tweedeling

"Vanmiddag is er een duidelijke tweedeling te zien in het land", vertelt Osinga verder. "In het oosten van het land hogere temperaturen, met lokaal misschien wel 27 graden. Maar daar komen in de middag wel meer buien voor en kan er ook weer onweer tussen zitten. In het westen is het met 23 graden een paar graden koeler maar is er meer ruimte voor de zon en blijft het grotendeels droog."

In de avond trekken de buien via het (noord)oosten het land uit en klaart het overal op. Bij weinig wind koelt het onder een grotendeels heldere sterrenhemel uiteindelijk af naar 13 tot 15 graden.

Trend volgende week

Maandag begint het rustig en wordt het een vriendelijke dag. Het wordt zonnig en met temperaturen tussen de 25 tot 27 graden wordt het een mooie zomerse dag. Ook blijft het nagenoeg droog in het hele land.

De rest van de week lijkt een kopie te worden van de maandag. Alleen dinsdag trekken er nog wat buien over het land heen maar verder hangt het kwik rond de 22 graden en is er voldoende ruimte voor de zon.