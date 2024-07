Nederlanders doen laatste check aan grens voor vakantie écht begint

Als laatste regio heeft het noorden vanaf vrijdag zomervakantie. Het is belangrijk dat je goed voorbereid op reis gaat. De caravan niet te volstouwen met spullen, zorgen dat je olie op peil is, letten op de bandenspanning, spiegels goed afstellen, uitrusten voor je vertrekt en de kinderen goed vastzetten. Kortom, altijd fijn om nog even een laatste check te doen.

Daarom staan de ANWB, KwikFit, AutoTaalglas én de Wegenwacht vrijdagochtend bij grensovergang Hazeldonk, bij de grens met België. Ze verhelpen kleine mankementen geven nog wat tips mee voor onderweg.

Bekijk in de video hierboven hoe die controle eraan toeging.