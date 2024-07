Dit is het geheim voor een fijne zomervakantie met het hele gezin

Van kleine ergernissen over de hitte en dure supermarkten tot serieuze conflicten over communicatie en gedrag. Vakanties moeten een tijd van ontspanning en plezier zijn. Toch leiden ze vaak tot spanningen en ruzies. Na de zomer is er een piek in het aantal relatiebreuken. De oorzaak? Door te breken met het dagelijks ritme zitten gezinsleden ineens op elkaars lip, wat voor veel irritaties kan zorgen. Relatietherapeut Cocky Drost legt bij 538 uit hoe je dit kunt voorkomen.

Volgens Drost is het belangrijk om verwachtingen te managen. "De basisregel is: verwacht niet te veel, dan kan het alleen maar meevallen." Door realistische verwachtingen te hebben, voorkom je teleurstellingen. Ze adviseert ook om uitgerust aan de vakantie te beginnen. Weinig slaap kan funest zijn voor je gemoedstoestand, waardoor emoties sneller hoog oplopen.

Genieten van de kleine momenten

Drost raadt verder aan om te genieten van de kleine momenten samen, zoals het doen van de afwas of het bewonderen van een mooi uitzicht. "Het zijn juist die kleine dingen die de vakantie speciaal maken," benadrukt ze. Door aandacht te besteden aan deze eenvoudige momenten, kun je de onderlinge band versterken en de vakantie gezelliger maken.

Hoewel sommige stellen na de vakantie relatietherapie zoeken als laatste redmiddel, zien anderen het als een investering in het verder versterken van hun relatie. “De vakantie zelf kan ook een kans zijn om de relatie aan te scherpen en elkaar opnieuw te ontdekken, zolang je maar niet te veel verwacht”, aldus Drost.