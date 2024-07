Dit is waarom je geen openbare WiFi moet gebruiken, vooral niet op vakantie

Op vakantie even een serie streamen terwijl je in een hangmat ligt of de route van je hotel naar de boulevard uitstippelen en je databundel is er alweer doorheen. Het is in deze gevallen heel verleidelijk om verbinding te maken met een wifi-netwerk. Maar daar kun je volgens Cindy Wubben van softwarebedrijf Visma, maar beter drie keer over nadenken.

"Veel openbare wifi-netwerken zijn onbeveiligd en gebruiken geen versleuteling, waardoor cybercriminelen gegevens die mensen versturen en ontvangen gemakkelijk kunnen onderscheppen", aldus Wubben. En op die manier kunnen er dus persoonlijke gegevens gestolen worden.

Netwerken waar je een wachtwoord voor nodig hebt, zoals je die vaak in hotels ziet, bieden schijnveiligheid. Wubben: "Omdat deze netwerken geen individuele encryptie voor elke gebruiker toepassen. Dit betekent dat andere gasten op hetzelfde netwerk mogelijk jouw verkeer kunnen onderscheppen."

Persoonlijke hotspot

Maar hoe kun je dan wel veilig online zijn als je op vakantie bent? Wubben: "Mensen kunnen beter 4G of een mobiele hotspot gebruiken. Een persoonlijke hotspot fungeert als een privé wifi-schild en biedt een veilige verbinding voor online activiteiten." Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld je tablet of laptop wil gebruiken. Dan kun je dit apparaat verbinden via je telefoon, maar dat kost wel data.

Wil je veilig en onbeperkt met je telefoon kunnen surfen? Dan moet je volgens Wubben een VPN gebruiken. Die versleutelt al je verkeer, waardoor het veel moeilijker wordt voor cybercriminelen om gegevens te onderscheppen.