Dit weekend de weg op? Let op! ANWB waarschuwt voor extra drukte

Van plan om dit weekend met de auto op vakantie te gaan? Houd dan rekening met file. De ANWB waarschuwt voor vakantiedrukte op binnen- en buitenlandse wegen dit weekend doordat het midden van het land aan hun schoolvakantie begint. Vanaf de middag kun je al rekenen op files, zeggen ze.

Werkzaamheden

Op de wegen in Brabant, richting de Veluwe, ten zuiden van Rotterdam en van Utrecht richting het zuiden zullen de meeste opstoppingen zijn. De files worden volgens de ANWB verergerd doordat er ook nog eens veel lokale evenementen plaatsvinden, zoals Bospop bij Weert, concerten van André Rieu in Maastricht en festival North Sea Jazz in Rotterdam.

Niet alleen in ons land is het druk op de weg, ook in het buitenland zijn veel vakantiegangers onderweg. Zaterdag verwacht de ANWB lange files op Europese wegen richting het zuiden. In de Pyreneeën leidt de Tour de France waarschijnlijk lokaal ook tot drukte.

Bovendien wordt er in Duitsland op zo'n 1.300 plekken aan de weg gewerkt, waardoor je als automobilist rekening moet houden met een langere reistijd.

Hart van Nederland / ANP