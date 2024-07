ANWB waarschuwt: vrijdag lange files verwacht vanwege kwartfinale EK en vakantieverkeer

De ANWB verwacht vrijdag lange files door vakantieverkeer en voetbalfans op weg naar Berlijn. Het Nederlands elftal speelt daar zaterdag in de kwartfinale van het EK tegen Turkije. In het zuiden van het land begint vrijdag de zomervakantie.

Bij de Duitse grens vinden momenteel identiteitscontroles plaats vanwege het EK. Volgens een woordvoerder van de verkeersdienst zullen de files zich dan ook vooral aan de oostgrens vormen, "met name bij Venlo en Heerlen, maar ook op de A12". De KNVB verwacht dat ongeveer 40.000 Oranjesupporters naar Berlijn komen voor de kwartfinale.

Supporters uit Engeland

"Al dat extra verkeer zal ongetwijfeld voor veel vertraging zorgen", zegt de ANWB-woordvoerder. Bovendien zullen ook veel supporters van Engeland via Nederland naar Düsseldorf trekken. Het Engelse team neemt het zaterdag op tegen Zwitserland in de strijd om een plek in de halve finale.

ANP