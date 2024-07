Verkeerschaos in meerdere steden door feestvierende Turken na behalen volgende ronde EK

Het is inmiddels een traditie: feestvierende fans van Turkije die na een gewonnen wedstrijd massaal de straat op gaan om het te vieren. Vaak pakken ze dan de auto om rondjes te rijden en te toeteren. Inzittenden hangen uit het raam met een Turkse vlag of zingen luidkeels mee met de muziek. De feestende menigte zorgde afgelopen nacht voor stilstaand verkeer in meerdere steden.

Zo was het druk in het centrum van Rotterdam. Op het Kruisplein kwamen veel fans bij elkaar. Ze hingen juichend uit het dak of zijraam van hun auto's met Turkse vlaggen in de hand. Andere fans rijden rond met vlaggen op scooters. Er klinkt heel veel gebrom en getoeter van auto's en scooters en het verkeer staat er nagenoeg vast. Er lopen ook mensen met vlaggen over straat. Ook op het bekende Hofplein en de Hofpleinvijver waren er groepen feestvierende fans te zien. Boven de stad is ook vuurwerk te horen geweest.

Op het kruispunt van de Coolsingel, de Meent en Aert van Nesstraat verzamelen ook heel wat mensen. Ze dansen en maken muziek. De straat is deels afgezet, waardoor mensen met de auto niet langs het stadhuis naar het Hofplein kunnen.

Honderden fans vieren feest in de hoofdstad

In de hoofdstad werd er ook feest gevierd na de overwinning van Turkije. "Op naar de finale!", wordt er geroepen vanuit auto's terwijl ze toeterend over rotonde rijden. Het feest werd vooral gevierd in Slotermeer. Honderden Turkije-fans stonden op Plein '40-'45 te feesten. "Het is een groot feest, kijk om je heen. Alles staat vast, mensen vieren feest, heel mooi om te zien", zegt een fans die ook vaststaat in het verkeer.

Beeld: HFV/MizzleMedia

De politie is ook aanwezig in de buurt om te zorgen dat het allemaal ordelijk verloopt en veilig blijft. Sommige wegen rondom Plein '40-'45 werden afgezet om te voorkomen dat het er nog drukker wordt.

Politie grijpt in om wegen vrij te houden

Ook in Amersfoort werd het behalen van de volgende ronde gehaald. Ook op de rotonde 'met de stier', net buiten het centrum werd het feestgevierd. De politie had hier dienstwagens zo geparkeerd op de rotonde dat fans de weg niet kunnen blokkeren. Hierdoor bleef de rotonde wel toegankelijk voor ander verkeer.

In Apeldoorn was het niet heel anders, ook hier gingen honderden fans de straat op. Waar normaal gesproken feest wordt gevierd als het Nederlands elftal wint, zijn het dit keer de Turken die massaal feest vierden op de zogenoemde 'Oranjerotonde'.

In eerste instantie werd er flink rond gereden en getoeterd. Ook werden er midden op de rotonde vuurwerk en fakkels afgestoken.

Op een gegeven moment besloot de politie samen met de gemeente om de rotonde, een belangrijke verkeersradar, volledig af te sluiten voor verkeer. Dit omdat het te druk was op de rotonde en de verkeersveiligheid daarmee in geding kwam.

Feest in Enschede

In Enschede gingen Turken in jubelstemming ook de straat op om te vieren dat Turkije de volgende ronde heeft gehaald. Op de rotonde op de Broekheurne-Ring en de Buurserstraat stond het verkeer zo goed als vast. Op de rotonde waren ook veel feestvierende fans met vlaggen en fakkels te zien.

Ook bij de Zuiderval/Spaansland zijn honderden feestvierders op de been. De politie heeft enkele wegen en het Spaandland afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Op de parkeerplaats bij de McDonald's zijn honderden feestvierders op de been. De meesten fans gingen na anderhalf uur weer naar huis.

Volgende ronde

Turkije won met 1-2 van Tsjechië en verzekerde zich daarmee van een plek in de achtste finale op het EK. In de volgende ronde nemen ze het op tegen Oostenrijk. Nederland verloor in de groepsfase van dat land met 3-2. Oranje neemt het in de achtste finale op tegen Roemenië.