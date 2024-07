Bijzonder: Diederik en Tom zijn commentator bij het EK, maar net even anders

Een droom komt uit voor voetbalcommentatoren Diederik van Zessen en Tom Copier: zij mogen voetbalwedstrijden van Oranje verslaan op het EK. Maar dat doen ze niet zomaar. Ze zijn speciale commentatoren voor blinden en slechtzienden. En dat is een vak apart.

Weinig is mooier dan een voetbal wedstrijd van oranje live zien. En als dat niet kan, dat zorgt goed commentaar ervoor dat het in elk geval lijkt alsof je het voor je neus ziet gebeuren. Nu moet dat commentaar nog wat éxtra uitgebreid zijn als je voetbalcommentator voor blinden en slechtzienden bent, zoals Diederik en Tom bij het EK in Duitsland.

"Wij zijn eigenlijk de ogen van de mensen die het niet zo goed kunnen zien", legt het duo het uit. "Wij vertellen van seconde tot seconde wat er gebeurt tijdens de wedstrijd. Ook wat er op de tribune gebeurt, of je bijvoorbeeld vlaggen ziet. Wat je op de televisie ziet, als je wel goed kunt zien en dat wat de 'gewone' commentator niet hoeft te beschrijven, is wat wij wel moeten benoemen."

Naar de finale

De UEFA heeft ervoor gezorgd dat het speciale commentaar met een app te beluisteren is. Zo kan iedereen de wedstrijden volgen. En als het aan Diederik en Tom ligt, gaan die wedstrijden voor Oranje nog wel even door. "We komen hier terug", zeggen ze overtuigd vanuit Berlijn. "We gaan naar de finale".