Oranje verzekerd van achtste finale op EK na verlies Albanië

Het Nederlands elftal is met nog een wedstrijd te spelen al verzekerd van een plek in de achtste finale van het EK voetbal. Door het verlies van Albanië tegen Spanje zal Oranje sowieso bij de beste nummers drie uit de groepen gaan eindigen.

Naast de nummers een en twee gaan de vier beste nummers drie uit de zes groepen ook door naar de volgende ronde. De twee slechtste nummers drie vallen dus af. Nederland heeft na de winst op Polen en het gelijkspel tegen Frankrijk nu 4 punten, meer dan de nummers 3 Hongarije in groep A en Kroatië in groep B uit drie wedstrijden bij elkaar hebben gesprokkeld.

Dinsdagavond om 18.00 uur speelt Oranje de derde groepswedstrijd tegen Oostenrijk. In die wedstrijd draait het nog wel ergens om: wordt Nederland namelijk eerste, tweede of derde in de groep? Als Nederland eerste of tweede wordt, zal de tegenstander in de achtste finale vermoedelijk makkelijker zijn dat als het elftal derde wordt.