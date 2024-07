Pak je agenda er maar bij: dit is wanneer, hoe laat en waar Oranje de achtste finale speelt

Eindelijk weten we welke avond we vrij moeten houden om voor de tv of in de kroeg te gaan zitten: het Nederlands elftal speelt dinsdag om 18.00 uur tegen Roemenië. De wedstrijd wordt gespeeld in München.

Roemenië is de nummer 1 van groep E, voor België en Slowakije. Net als Nederland haalden de Roemenen vier punten in de poulefase. Ze wonnen van Oekraïne, verloren van de Belgen en speelden gelijk tegen Slowakije.

Nederland werd, na de nederlaag tegen Oostenrijk van dinsdag, derde in groep D. Eerder won Oranje van Polen en speelde gelijk tegen Frankrijk.

Pikant detail, als Nederland wint spelen ze de kwartfinale tegen.....Oostenrijk!

1:23 Oranjemars door Berlijn

Hart van Nederland/ANP