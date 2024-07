Oranje met 3-2 ten onder tegen Oostenrijk, wacht zware tegenstander in achtste finale

Het Nederlands elftal heeft zijn derde groepswedstrijd op het EK voetbal bij de mannen verloren. In het Olympiastadion werd het 3-2 voor de Oostenrijkers.

Na een vroeg eigen doelpunt van Donyell Malen heeft Cody Gakpo namens Oranje in de 47e minuut de gelijkmaker gescoord. In de 59e minuut kwam Oostenrijk weer op voorsprong dankzij een goal van Romano Schmid, maar Depay maakte er in de 75e minuut met een schitterende beweging 2-2 van. In de 80e minuut werd het echter 3-2 voor Oostenrijk dankzij een goal van Marcel Sabitzer.

Voor Gakpo was het het vijfde doelpunt voor oranje op een eindtoernooi. De aanvaller maakte in de groepswedstrijd tegen Oostenrijk kort na rust de 1-1 op aangeven van Xavi Simons.

Gakpo had ook al gescoord in de eerste wedstrijd tegen Polen. Op het WK van 2022 in Qatar was hij in de groepsfase drie keer trefzeker. Gakpo maakte in 27 interlands (de wedstrijd tegen Oostenrijk al meegerekend) elf doelpunten.

Nederland heeft nu in de groepsfases van alle EK's vijftig keer gescoord. Alleen Spanje lukte dat ook. Dat land bereikte de grens van vijftig doelpunten maandag tegen Albanië.

Derde eigen doelpunt Oranje op eindtoernooi

Donyell Malen is pas de derde Oranje-international die op een eindtoernooi (EK of WK) een eigen doelpunt heeft gemaakt. De aanvaller van Borussia Dortmund werkte de bal in de derde groepswedstrijd tegen Oostenrijk op het EK, na een voorzet vanaf links, in de zesde minuut achter doelman Bart Verbruggen (0-1).

Ruud Krol maakte op het WK van 1974 een eigen doelpunt tegen Bulgarije en Ernie Brandts deed dat op het WK van 1978 tegen Italië. Oranje won die twee wedstrijden wel.

Nog niet eerder viel er op het EK zo snel een eigen treffer. Malen nam het record over van de Zwitser Denis Zakaria, die bij het vorige EK in de kwartfinale na acht minuten zijn eigen keeper passeerde tegen Spanje.

Robin van Persie was de laatste speler die bij het Nederlands elftal een eigen doelpunt noteerde. Dat was op 13 oktober 2015 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië in Amsterdam. Oranje verloor toen ook met 3-2.

Moeilijke tegenstander

Nu Nederland derde is geworden is het nog onduidelijk wie de tegenstander wordt in de volgende ronde. Duidelijk is wel dat het een zware tegenstander gaat worden. Afhankelijk van waar landen in andere groepen gaan eindigen, wordt de tegenstander ofwel Spanje, of de winnaar van groep C of de winnaar van groep E.