Dit zijn de drukste én rustigste zaterdagen als je met de auto op vakantie gaat

Er worden deze zomer weer monsterfiles verwacht in Europa. Nog meer dan andere jaren. Daarom is het handig om te weten wanneer je beter niet de weg op kunt gaan en wanneer wel. Want niemand heeft natuurlijk zin om de vakantie te beginnen in een urenlange file op de Route du Soleil.

Om de open deur maar direct in te trappen: het beste vertrek je op een doordeweekse dag, buiten de vrijdag om. De zaterdagen zijn meestal het drukst en die kun je maar beter vermijden. Maar die luxe heeft natuurlijk niet iedereen. Daarom is het in ieder geval handig om je autorit om de allerdrukste zaterdagen heen te plannen.

Zwarte zaterdagen

Frankrijk kent deze zomer twee zwarte zaterdagen: 27 juli en 3 augustus. Dit komt mede door de Olympische Spelen die hier dit jaar worden gehouden. Je doet er dus goed aan om je auto deze dagen te laten staan. De overige zaterdagen zijn nog steeds hartstikke druk, maar in ieder geval ietsjes minder.

In België worden alle zaterdagen, behalve op 31 augustus, door de ANWB aangemerkt als 'zeer druk'. Dat is net een tikkeltje minder dan een zwarte zaterdag. Je terugreis kun je dus het beste plannen in het laatste weekend van augustus.

Als je deze zomer door Duitsland, Zwitserland of Oostenrijk moet rijden, is het het handigst om op zaterdag 6 juli te gaan. Als je naar Italië of Spanje gaat, heb je iets meer keuze: dan kun kiezen tussen 6 en 13 juli. Een terugreis vanuit Spanje of Oostenrijk plan je het beste op zaterdag 31 augustus.

Een volledig overzicht van de drukste dagen vind je op www.anwb.nl.