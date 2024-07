Omslagpunt in zicht: maand augustus ziet er een stuk zomerser uit

Korte broeken uit de kast en poncho's terug in de lade, want de echte zomer lijkt in augustus te gaan beginnen. Volgens meteoroloog Jordi Huirne komt er een omslagpunt: "We krijgen nu meer mooie dagen dan slechte dagen."

De maand juli heeft tot nu toe nog niet echt een zomers tintje, maar vakantiegangers in eigen land kunnen zich opmaken voor een mooie maand augustus. Volgens Huirne gaan we langzaam de goede kant op: "We gaan langzaam maar zeker de regendagen inruilen voor zonnige dagen."

Helemaal regenvrij gaat de maand augustus niet worden is de voorspelling, maar zo slecht als de maand juli verwacht Huirne niet. "Over het algemeen zien we veel zomerse dagen in augustus boven de 25 graden, dat zal dit jaar niet anders zijn."

Ook laat Huirne nog wat los over september: "Ik denk dat september dit jaar ook nog wel eens heel mooi kan worden."