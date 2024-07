Mooie zomerdag voor de boeg, temperatuur kan oplopen tot 28 graden

De zon heeft zondag de overhand in Nederland. Meteoroloog Jordi Huirne zegt dat we een mooi zomerdag voor de boeg hebben met tempraturen tot 28 graden. Helaas komt in de avond de regen weer terug.

Na de afgelopen regenachtige dagen is zondag een uitzondering: door de warme luchtstroom vanuit het zuiden lopen de tempraturen behoorlijk hoog op. In het zuiden van het land kan het kwik 28 graden aantikken. In het noorden blijven de tempraturen iets achter. Daar is het in de loop van de middag 22 tot 24 graden.

Overdag kunnen we genieten van de zon, maar in de namiddag trekt er via het zuidwesten bewolking over het land. In de avond kunnen daar buien uit volgen en misschien wat onweer.

Volgende week

Maandag blijft de tempratuur ook wat achter: 21 graden met hier en daar een bui, maar de korte broek hoeft nog niet de kast in. In de loop van de week gaat de wind afnemen en komt de zon weer tevoorschijn. Woensdag krijgen we nog enkele buien, maar daarna weer zomerse dagen, met temperaturen tot 26 graden.