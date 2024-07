Dit zijn de populairste manieren om thuis het hoofd koel te houden

We kunnen deze dagen weer eens lekker klagen over het weer. Want 'wat is het warm hè?'. Daarom zijn tips om het hoofd koel te houden meer dan welkom. Hart van Nederland zocht uit wat de populairste manieren zijn om niet te bezwijken onder de hitte.

De langverwachte zomerse dagen zijn eindelijk aangebroken. Dat is natuurlijk heerlijk maar dat betekent ook dat de temperatuur in huis aardig kan oplopen. En daar probeert iedereen op zijn of haar eigen manier wat aan te doen.

De meeste Nederlanders proberen het thuis koel te houden door de gordijnen dicht te doen. Dat doet maar liefst 59 procent. Ruim 50 procent houdt met zonwering of rolluiken de warmte buiten.

Windje

Een andere open deur op deze zwoele dagen: de ventilator aanzetten. Bijna de helft van de paneldeelnemers zorgt hiermee voor een lekker briesje in huis. En 29 procent heeft het al helemaal goed voor elkaar, zij doen 'gewoon' de airco aan.

Andere populaire manieren om niet oververhit te raken, zijn: ramen en deuren openzetten (37 procent), ijs eten (15 procent) en een opblaasbaar zwembadje opzetten (9 procent).

Adamskostuum

En als nou echt niks meer werkt, blijft er nog maar één ding over: uit de kleren gaan. Zo'n 4 procent loopt overdag naakt rond om op temperatuur te blijven. Maar vergeet dan vooral niet de populairste manier om het binnenshuis koel te houden.