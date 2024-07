Zuid-Europa kreunt onder extreme hitte, komt het ook hier naartoe?

Zuid-Europa zucht onder een extreme hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Deze verzengende hitte heeft al geleid tot vervormde treinrails en branden in Griekenland. In Athene ging het kwik maandag naar 38 graden en de temperatuur blijft stijgen, terwijl in Spanje en Italië soortgelijke extreme temperaturen worden gemeld.

Inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels van het Radboudumc benadrukt het belang van klimaatadaptatie: "Ons lichaam kan wennen aan warmte, maar we moeten onze manier van leven aanpassen. Niet alleen individueel, maar ook als samenleving." Hij raadt aan om niet de hele dag in een gekoelde ruimte te blijven en voldoende water te drinken. "De kleur van je urine geeft aan of je genoeg drinkt. Heldere urine betekent dat je voldoende gehydrateerd bent."

Hitte naar het noorden?

Vakantiegangers naar Zuid-Europa worden gewaarschuwd voor de hoge uv-straling en geadviseerd om tussen 12.00 en 19.00 uur binnen te blijven. Terwijl Zuid-Europa kreunt onder de hitte, blijft het in Nederland nog even koel en regenachtig.

Maar weerman Dennis Wilt verwacht ook in Nederland nog een paar mooie zomerse dagen omdat het hoge drukgebied in Zuid-Europa zich langzaam verplaatst naar het noorden van het continent. "Gelukkig niet die extreme hitte, die breidt zich naar het westen van het Middellandse Zeegebied uit. Daar moeten vakantiegangers nog echt rekening houden met zeer hoge temperaturen."