2 miljoen ouderen lopen risico op oververhitting in huis

Meer dan de helft van alle Nederlanders woont in een huis dat te veel dreigt op te warmen in de zomer, en volgens de huidige eisen niet zo mag worden gebouwd. Dat geldt ook voor de meerderheid van alle senioren, die vanwege hun leeftijd een extra risico op gezondheidsschade lopen als zij te lang in hitte zitten.

Dat blijkt uit een analyse van Investico naar hittescores van huizen. Die graadmeter, die in jargon als 'TOjuli' bekend staat, wordt sinds 2021 bijgehouden op energielabels en geeft een risico op oververhitting in huis weer. Bijna tien miljoen Nederlanders, waarvan zo'n twee miljoen ouderen, wonen in een huis waarvan de hittescore te hoog is voor de huidige bouwrichtlijnen.

De score hangt onder meer af van de hoeveelheid glas in een huis, welke gevel op het zuiden staat, of het goed doorlucht en of er airco aanwezig is. Hoe hoger de score, hoe sneller de binnentemperatuur oploopt als het buiten ook warmer wordt. Scoort een nieuwbouwhuis boven een bepaalde waarde, dan moeten er eerst maatregelen genomen worden om de score omlaag te krijgen.

ANP