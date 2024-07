Steekpartij in flatgebouw Enschede, persoon aan hoofd gewond

In Enschede heeft zaterdagochtend een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een persoon aan het hoofd gewond geraakt. Het incident gebeurde in een flatgebouw aan de Rigelstraat. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Hulpdiensten rukten rond 09.30 uur uit voor een melding van een steekincident. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek dat er meerdere bloedsporen in de galerij en het trappenhuis lagen.

De politie doet momenteel sporenonderzoek en heeft de flat afgezet. Ook de Forensische Opsporing van de politie gaat onderzoek doen. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.