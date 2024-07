Man (21) aangehouden voor fatale mishandeling en steekpartij in Rotterdam

Opnieuw is er een man aangehouden voor de mishandeling en steekpartij waarbij een 27-jarige Rotterdammer om het leven kwam, maandagavond in Rotterdam. Het gaat om een 21-jarige man uit dezelfde plaats. Zijn aanhouding vond vrijdagochtend plaats.

Eerder kon er al een 25-jarige man uit de Maasstad worden aangehouden vanwege mogelijk betrokkenheid. Hij is inmiddels voorgeleid aan een rechter-commissaris, die hem in bewaring heeft gesteld.

Wat gebeurde er?

Het fatale incident was maandagavond rond de klok van half elf. Toen kreeg de politie een telefoontje binnen op het alarmnummer, waar de melder vertelde dat er een steekpartij had plaatsgevonden op de De Klerkstraat in Rotterdam. Een man was daarbij zwaargewond geraakt. En dat klopte, want hulpverleners troffen het 27-jarige slachtoffer in zorgwekkende toestand aan, liggende op de grond.

In die toestand werd hij naar het ziekenhuis vervoerd. Maar ondanks de inzet van de artsen en verpleegkundigen kon zijn leven niet meer worden gered. Hij overleed dinsdagochtend vroeg aan zijn verwondingen. Die had hij overigens, naar wat nu het vermoeden is, niet alleen opgelopen door het steken maar ook door een mishandeling.

Na het mishandelen en steken vluchtte volgens getuigen één persoon rennend de plaats delict. Meerdere andere personen vertrokken per auto. De politie heeft een groot team op de zaak gezet, tips zijn nog altijd van harte welkom.

Hart van Nederland/ANP