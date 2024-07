Aangehouden man dode baby in auto Rotterdam is vader van slachtoffertje: 'Zeer tragisch incident'

De 33-jarige verdachte die maandag is aangehouden in verband met de overleden baby in Rotterdam is de vader van het slachtoffertje. De man is inmiddels vrijgelaten. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Wel blijft de man verdachte.

Het kindje werd in zorgwekkende toestand gevonden in een auto op een bedrijventerrein aan de Vlaardingseweg. Het kindje is nog gereanimeerd, maar toch overleden. Op beelden is te zien dat het voertuig een Belgisch kenteken heeft.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog, zegt de politie. De eerste bevindingen wijzen op een 'zeer tragisch incident'.

Hart van Nederland/ANP