Vrouw overleden in woning Rotterdam, verdachte aangehouden

Een 28-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden in een woning in de Dumasstraat in Rotterdam. Omdat er verdachte omstandigheden zijn geconstateerd, is de politie een onderzoek gestart. Een 35-jarige Rotterdammer is aangehouden.

Hulpverleners kwamen na een melding rond 02.00 uur aan bij de woning. De vrouw is daar lange tijd gereanimeerd, maar de inspanningen van de hulpverleners mochten niet baten.

De politie Rotterdam meldt dat de verdachte op een afrit bij Oldenzaal, in Overijssel, is aangehouden. Zijn rol en betrokkenheid bij de dood van de vrouw worden onderzocht. De politie vraagt mensen die meer weten of beelden hebben uit de omgeving van de Dumasstraat in de wijk Lombardijen, zich te melden.

Hoe de vrouw precies is overleden en wat de relatie is tussen de vrouw en de verdachte, kan de politie zaterdagochtend niet zeggen.

ANP