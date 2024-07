Basisscholen in Rotterdam weer open na oproep gewelddadige demonstratie

De drie scholen in Rotterdam die woensdag de deuren dichthielden door een oproep tot een gewelddadige demonstratie bij een van de scholen gaan donderdag weer open. De politie bevestigt berichtgeving hierover door regionale omroep Rijnmond.

Dinsdag kwam er bij de politie via Meld Misdaad Anoniem een melding binnen over de oproep om op woensdag te demonstreren. In overleg met de politie besloot het Dominicus Kindcentrum woensdag niet open te gaan, later volgden de Jenaplanschool De Blijberg en Daltonschool De Margriet.

'Het is rustig gebleven'

De drie scholen zijn gevestigd in hetzelfde pand aan de Noorderhavenkade in de wijk Blijdorp.

"Het is rustig gebleven", zegt een politiewoordvoerder over de situatie bij de scholen woensdag. Zij zegt dat de politie de komende dagen blijft "monitoren" en de boel in de gaten houdt.

ANP