Basisschool Oss weer open na bedreigingen met kogels met namen

De basisschool in Oss waar leerlingen van groep 8 online bedreigende berichten binnenkregen, is donderdagochtend weer opengegaan. De schoolleiding en docenten hebben in de ochtend aandacht besteed aan het gebeurde waar dat nodig was.

"Dat kan per klas verschillen, want de behoeften bij groep 3 zijn anders dan bij groep 8", zegt een woordvoerster. "Het is fijn om te merken dat veel dingen weer gewoon zijn zoals ze waren, voor dit allemaal begon."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Kogels met namen

Meerdere leerlingen van de hoogste klas kregen via sociale media foto's van kogels met daarop namen toegestuurd. Die waren waarschijnlijk verzonden door een minderjarige jongen van buiten Europa. Hij zou alleen online contact hebben gehad met een van de leerlingen, er zou een conflict zijn geweest.

Het eindkamp van groep 8 werd geannuleerd, de school sloot dinsdag. Na onderzoek concludeerde de politie woensdag dat de leerlingen geen gevaar hebben gelopen.

Meerdere aangiften

Verschillende ouders deden namens hun kinderen aangifte. Hoeveel aangiftes de politie precies binnen heeft, wil een woordvoerder niet zeggen omdat dit herleidbaar zou zijn. "Dat is tussen de aangever en politie."

De woordvoerder kon nog niet vertellen wat er gebeurt met de aangiftes nu de vermoedelijke dader een minderjarige van buiten Europa lijkt te zijn.

'Beperkt' gebruik inloopmoment

Ook de school heeft geen rol in het verdere verloop van de aangiftes. "Waar nodig ondersteunen we ouders en kinderen, maar wat betreft de aangifte zelf is dat iets tussen hen en politie", aldus de woordvoerster van IKC Regenboog.

Ouders maakten donderdagochtend maar "beperkt" gebruik van een voor hen georganiseerd inloopmoment. Veel van hen gingen na het afzetten van hun kind weer naar huis. "Dat is voor ons heel fijn en wat je kinderen gunt: terug naar normaal."

De school broedt nog op een alternatief voor het geannuleerde groep 8-kamp. "We willen het jaar fijn voor ze afsluiten", zegt de woordvoerster. De school heeft nog twee weken tot de zomervakantie om iets te verzinnen. "We gaan ze een mooi afscheid van school geven."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP