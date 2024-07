Motorrijder klapt achterop vrachtwagen en overlijdt in Rotterdam

In het Botlekgebied in Rotterdam is een motorrijder om het leven gekomen toen hij achterop een geparkeerde vrachtwagen reed. Het ongeluk gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag op de Professor Gerbrandyweg. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Spijkenisse. Hij overleed op de plaats van het ongeluk.

Lokale media meldden dat de man met hoge snelheid op de vrachtwagen knalde en dat de motor pas tientallen meters verderop tot stilstand kwam.

De politie kan dat niet bevestigen, er loopt nog een onderzoek.

ANP