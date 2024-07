Carola Schouten voorgedragen als nieuwe burgemeester van Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad heeft Carola Schouten voorgedragen als opvolger van Ahmed Aboutaleb op als burgemeester van Rotterdam. Dat maakte Rotterdams raadslid Ruud van der Velden bekend. Als de screening van Schouten goed uitvalt, wordt zij op 10 oktober geïnstalleerd.

"De nieuwe burgemeester wordt op 10-10, hoe kan het anders in 010, geïnstalleerd", zei Van der Velden bij de bekendmaking van de naam. Volgens SP-raadslid en lid van de vertrouwenscommissie Theo Coskun, zaten er meerdere geschikte kandidaten onder de 26 sollicitanten, maar was er brede steun voor de kandidatuur van Schouten.

Hugo de Jonge

De naam van Schouten ging al rond als een van de topkandidaten voor de functie. De bekendmaking van haar naam werd door de raadsleden met een luid applaus begroet. Hugo de Jonge was ook in de race voor het burgemeesterschap van de Maasstad. Hij feliciteert Schouten op X: "Hartelijke felicitaties voor Carola Schouten. Eerlijk is eerlijk: ik was het graag geworden. Maar de stad is bij Carola in goede handen."

Ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb feliciteert Schouten. "Het is nu afwachten op het verdere proces, zodat de burgemeester kan zorgen voor een warme overdracht om de nieuwe burgemeester op weg te helpen", laat Aboutalebs woordvoerder weten.

Vrouwelijke burgemeester

Als Schouten inderdaad wordt benoemd tot burgemeester van Rotterdam, hebben straks drie van de vier grote steden een vrouw als burgemeester. Na Femke Halsema in Amsterdam en Sharon Dijksma in Utrecht zou Schouten dus nummer drie zijn. Alleen Den Haag heeft dan met Jan van Zanen nog een man aan het hoofd van het college van B&W.

Schouten (46) was tot het aantreden van het kabinet-Schoof deze week namens de ChristenUnie vice-premier en minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in het kabinet-Rutte IV. In het derde kabinet-Rutte was ze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

ANP