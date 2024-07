Man (27) overleden na zware mishandeling op parkeerplaats in Rotterdam

Een 27-jarige man uit Rotterdam is dinsdagochtend overleden nadat hij maandagavond ernstig gewond was geraakt door een mishandeling, meldt de politie. Dat gebeurde op een parkeerplaats op de De Klerkstraat in de Rotterdamse wijk Prins Alexander. Er is nog niemand aangehouden.

Hulpdiensten werden maandag even na 22.30 uur gealarmeerd. Zij troffen de man "in zorgwekkende toestand" aan op straat. De politie meldt dat het in eerste instantie leek op een steekincident, maar dat op basis van de eerste bevindingen van het onderzoek nog niet met zekerheid kan worden gesteld dat er daadwerkelijk is gestoken. Nader onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.

Bij de mishandeling waren mogelijk meerdere personen betrokken. Zij zijn weggevlucht en nog niet gevonden. De politie zoekt daarom getuigen en mensen met camerabeelden van de De Klerkstraat en omgeving waarop de mishandeling of de verdachten te zien zijn.

ANP