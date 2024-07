Man (57) overleden na steekpartij, verdachte (35) aangehouden

Bij een steekincident in Roosendaal is zaterdagochtend een 57-jarige man overleden. Het gaat om een medewerker van Bax Music, zo laat de eigenaar van de muziekwinkel weten aan Hart van Nederland. De politie heeft een man van 35 jaar aangehouden. Volgens de politie kenden het slachtoffer en de verdachte elkaar.

Het incident gebeurde aan de Feithlaan in de Brabantse stad. De politie kreeg in eerste instantie een melding van een schietpartij, meldt Omroep Brabant. Uiteindelijk bleek het om een steekpartij te gaan.

Medewerker van Bax Music

Jochanan Bax, eigenaar en oprichter van Bax-Music, laat aan Hart van Nederland weten dat het om een medewerker van de muziekwinkel gaat. "Het is bij zijn huis gebeurd. Het lijkt erop dat hij vanmorgen wilde vertrekken en toen was er een incident. We weten niets van de achtergrond", aldus Bax. Volgens hem spelen er geen zakelijke conflicten.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens Omroep Brabant troffen agenten bij hun onderzoek een bestelbus met geopende deuren aan op de parkeerplaats in de straat.