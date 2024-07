Opnieuw wateroverlast verwacht door zware stortbuien

In Twente en de Achterhoek was het zondag flink raak. Zware plensbuien met onweer lieten meer regen achter dan normaal in de hele julimaand valt. Maandag hebben we een adempauze, maar dinsdag is er opnieuw kans op zware buien. Waarschijnlijk moeten we ook rekening houden met wateroverlast.

Dit artikel is geschreven door meteoroloog Jordi Huirne.

Zondag trokken zware plensbuien heel langzaam over het oosten van het land. In Doetinchem viel 53 millimeter en langs de oostgrens van de Achterhoek en Twente viel in een strook van Winterswijk naar Denekamp meer dan 70 millimeter. In het Twentse De Lutte viel 90 millimeter, in Enschede plaatselijk 100 millimeter en in Losser 105 millimeter. Ter vergelijking: normaal valt in heel juli zo’n 70 millimeter.

Twente kreeg te maken met de ergste wateroverlast sinds augustus 2010. Vrijwel heel Enschede liep onder water en op de snelweg A1 bij De Lutte dreven auto’s in het water. Ook voor de landbouw is de schade enorm, zeker na dit natte voorjaar.

Dinsdag opnieuw noodweer

Boeren in het oosten van het land houden dan ook hun hart vast voor dinsdag. Er ontstaan opnieuw flinke plensbuien, vooral boven het oosten van het land. Daarbij kan het onweren en kan veel neerslag in korte tijd vallen.

Omdat de buien sneller wegtrekken dan afgelopen zondag, worden geen gigantische hoeveelheden verwacht. Toch kan in korte tijd 30 tot 40 millimeter vallen, zeker als buien in lijnvorm overtrekken. Dat zijn drie tot vier volle emmers water per vierkante meter en is net zoveel als normaal in twee weken valt. De bodem, die nu al verzadigd is op veel plekken, kan dat water niet snel verwerken. Wateroverlast ligt dus zeker weer op de loer.

Snelle weersverbetering

In de kustprovincies, vooral in het noordwesten, valt het mee met de buien en breekt in de loop van de middag de zon vaker door. Met een graad of 22 is het echter niet zo warm.

Woensdag en donderdag gaan de temperaturen omhoog, zeker donderdag wordt het in het binnenland weer zomers warm met 25 graden. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Hollands zomerweer dus.

Ook weekend prima zomerweer

Vrijdag volgt een dip met meer bewolking en een paar buien. Op zaterdag kan nog een enkele bui voorkomen, maar is de zon al vaker te zien. Beide dagen is het een graad of 23.

Zondag krijgen we volgens de laatste berekeningen te maken met een hogedrukgebied. Het zou zomaar eens een zonnige dag kunnen worden met aangename temperaturen rond 24 graden. Goed nieuws dus voor de festivals die dit weekend plaatsvinden.

Warmer?

Het zou zomaar kunnen dat het hogedrukgebied vanaf zondag een paar dagen in de buurt van ons land blijft liggen. Daardoor is de kans op neerslag klein en zien we de zon vaak. De temperaturen liggen rond een zomerse 25 graden en er zijn zelfs berekeningen die het nog wat warmer laten worden. Goed nieuws dus voor vakantiegangers in eigen land.