Gesprongen leiding zet Bredase wijk volledig onder water

Een gesprongen waterleiding zette zondagmiddag meerdere straten in Breda onder water. De Croystraat, de Mathenessestraat en omliggende wegen veranderden in een watermassa, waardoor bewoners door diepe plassen moesten waden en sommigen met hun scootmobiel door het water reden. Hoewel het lek binnen een uur werd gedicht, blijft de hinder groot.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant was een transportleiding gesprongen door een nog onbekende oorzaak. Brabant Water is bezig om de oorzaak te achterhalen, de brandweer blijft bezig om het water weg te pompen.

Handhavers moesten diverse straten afsluiten, omdat het water de wegen onbegaanbaar had gemaakt. De brandweer werd ingeschakeld om de situatie in te schatten en mogelijke gevaren te beoordelen. "Rond 14.00 uur was de situatie onder controle, maar het wegpompen van al het water duurt nog geruime tijd", aldus de woordvoerder.

Herstelwerkzaamheden in volle gang

Brabant Water is bezig met het volledig herstellen van de leiding en hoopt dit nog dezelfde dag af te ronden. Bewoners ondervinden voorlopig nog hinder door de gevolgen van de wateroverlast en afgesloten straten.