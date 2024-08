Dierenwinkel op hoek van straat verdwijnt langzaam: 'Zo zonde'

De dierenwinkel op de hoek van de straat, waar de kat op de vensterbank slaapt, een papegaai door de winkel vliegt en je vissen voor een paar euro in een zakje kunt kopen, wordt steeds zeldzamer. Door concurrentie van grote ketens en online winkels, die stunten met lage prijzen, heeft de kleine dierenspeciaalzaak het zwaar.

Een bekende situatie voor Danny Swart, de eigenaar van dierenwinkel Salty. "We bestaan al 38 jaar, maar we lopen tegen de webshops aan", vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Koekje, snoepje of koffie

De coronaperiode was voor de dierenwinkel een gouden tijd. "Toen gaven mensen meer uit aan hun dieren. Nu zie je dat dat terugloopt." Toch gelooft Danny dat er nog steeds een verschil is tussen de webshops en kleine dierenwinkels. "We maken het verschil door de service die we geven. Ik ben altijd vrolijk. Geef een koekje, snoepje of een koffie."

Maar ondanks die service maakt Danny zich zorgen. "We worden allemaal ouder en je verdient er niet veel mee. Ik vind de webshops wel een dreiging voor de kleine dierenwinkel."

Zonde

Daarnaast wil de jeugd de winkels niet meer overnemen, voegt hij eraan toe. "In deze buurt zijn er al vier winkels verdwenen. Ik probeer door te werken tot mijn dood. Mijn kinderen gaan het niet overnemen, misschien een neefje. Het is hartstikke jammer, kleine winkels en de gezelligheid die daarbij hoort verdwijnen allemaal. Dat vind ik zonde."

Bekijk in de video hierboven wat Danny's klanten eigenlijk van dit nieuws vinden en welke cijfers er beschikbaar zijn over het aantal winkels dat moet sluiten.