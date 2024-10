Paard maakt ritje over de A20 bij Rotterdam: 'Hij rende richting de afslag'

Het is de vraag wie er woensdag op de A20 bij Rotterdam gekker heeft opgekeken: de automobilisten die ineens een paard op de weg zagen staan of het paard dat onbedoeld omgeven was door tientallen auto's die met hoge snelheid voorbij sjeesden. Voorbijganger Boris Mladic reed toevallig met zijn brommer over het viaduct en wist niet wat hij zag: "Hij rende richting de afslag", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Boris besloot het bizarre incident te filmen, tot hij een meisje zag die in paniek was. Het bleek de eigenaar van het paard te zijn. "Ik zei dat ze snel achterop mocht springen", zegt hij. Maar omdat hij met zijn bromfiets niet de snelweg op mag, moest hij haar afzetten.

Het paard kwam van manege Schanswijk, een stuk verderop. "Het paard is van een jongedame. Ze was aan het wandelen met het paard aan de hand. Toen schrok het dier van een motorrijder die met herrie optrok. Daarna ging het paard ervandoor", legt een woordvoerder van de manege uit. En zo kwam het dier dus op de snelweg terecht.

Gelukkig was de weg op tijd afgesloten en zijn er geen ongelukken gebeurd. Wel ontstond er file. De politie heeft het geschrokken dier uiteindelijk van de snelweg kunnen begeleiden. Het meisje en het paard zijn er met de schrik vanaf gekomen. "Het is met een sisser afgelopen."